Сийярто заявил, что не обсуждал в Ужгороде выделение Киеву €50 млрд из бюджета ЕС

Решение по этой теме примут на саммите ЕС в Брюсселе 1 февраля, отметил глава МИД Венгрии

БУДАПЕШТ, 29 января. /ТАСС/. Руководители МИД Венгрии и Украины - Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба - не затрагивали на переговорах в Ужгороде вопрос о выделении Украине €50 млрд из бюджета Евросоюза. Как заявил венгерский министр, решение на эту тему будет приниматься на саммите ЕС в Брюсселе 1 февраля.

"Что касается поддержки Украины на сумму €50 млрд, то это не вопрос двусторонних отношений. Он будет обсуждаться в Брюсселе", - сказал Сийярто на совместной пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом М1.

На последнем саммите Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету сообщества на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Вместо этого он предложил предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. Этот вопрос вновь будет обсуждаться лидерами стран ЕС на встрече в Брюсселе 1 февраля.