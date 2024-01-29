Военный трибунал Рима в апелляции приговорил обвиняемого в шпионаже в пользу РФ к 29 годам

Первоначальный приговор военному Вальтеру Биоту предполагал 30 лет заключения

РИМ, 29 января. /ТАСС/. Апелляционный процесс в военном трибунале Рима по делу военного Вальтера Биота, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ, завершился фактическим подтверждением первоначального приговора к 30 годам заключения. Как передает агентство ANSA, наказание сократили на несколько месяцев, приговорив обвиняемого к 29 годам и 2 месяцам тюрьмы.

В отношении бывшего служащего Генштаба, задержанного вместе с представителем атташата посольства РФ вечером 30 марта 2021 года на парковке в периферийном районе Рима, идет также процесс по схожим обвинениям в гражданском суде. 10 дней назад первичная инстанция вынесла приговор в виде 20 лет заключения.

При задержании у Биота были обнаружены носитель данных и коробка с наличными. Биот, работавший в Генштабе Минобороны, обвиняется римской прокуратурой в шпионаже, раскрытии государственной тайны и коррупции. Военная прокуратура вменяет ему в вину разглашение секретной информации с целью содействия шпионажу, разглашение конфиденциальной информации и проведение фотосъемки в целях шпионажа.

Защита Биота жалуется, что большинство материалов обвинения засекречено из-за их конфиденциальности, что не позволяет объективно оценить доказательства вины их подзащитного. Как заявил журналистам адвокат Роберто Де Вита, обвиняемый "так и не узнал о доказательствах своей вины". "Ни одной из проверок, запрошенной защитой, выполнено не было", - сказал юрист, указав, что в этом деле над правом "главенствуют государственные соображения, требующие приговора". Он заявил, что намерен оспаривать приговор в дальнейшем в Кассационном суде.