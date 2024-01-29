СМИ: в украинском Минобороны не надеются быстро пополнить ряды ВСУ

По данным газеты Le Temps, новый закон о мобилизации вызовет лишь недовольство

ЖЕНЕВА, 29 января. /ТАСС/. Быстро пополнить ряды Вооруженных сил Украины невозможно, новый закон о мобилизации в случае его принятия вызовет лишь недовольство. Об этом сообщила швейцарская газета Le Temps, ссылаясь на советника министра обороны Украины, говорившего на условиях анонимности.

"По мнению советника министра обороны, пожелавшего остаться неизвестным, новый закон вызовет у людей лишь недовольство", - указывает издание. "Армия хочет подкрепления как можно быстрее, это невозможно. Семьи хотят, чтобы солдаты были демобилизованы, но этого не произойдет", - заявил советник. По его словам, экономический сектор не хочет этого закона, так как опасается, что он лишит его работников. Президент Украины Владимир Зеленский "знает об этом и опасается за свою популярность", резюмировал собеседник Le Temps.

Законопроект о мобилизации

С февраля 2022 года на Украине объявлена всеобщая мобилизация. В декабре 2023 года Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек. Уже через несколько дней в Верховную раду поступила первая версия законопроекта о новых правилах мобилизации, которая предлагала разрешить властям мобилизовать даже инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде, привлекать к раздаче повесток полицейских и ограничивать права уклонистов, в том числе покинувших страну.

После этого в СМИ распространились кадры, как украинцы в разных странах выстраиваются в огромные очереди в консульства, чтобы переоформить документы до того, как ужесточенные правила будут приняты. Однако законопроект вызвал разногласия среди парламентариев, 11 января он был направлен на доработку.