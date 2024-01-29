Генсек НАТО возложил на Иран ответственность за удар по базе США в районе Эт-Танф

Йенс Столтенберг выразил соболезнования в связи с гибелью и ранениями военнослужащих

БРЮССЕЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил на Иран ответственность за удар по базе США в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии.

"Прежде всего позвольте мне выразить мои соболезнования в связи с гибелью и ранениями американских военнослужащих, - заявил Столтенберг в ходе визита в США перед встречей с главой Пентагона Ллойдом Остином. - Иран продолжает дестабилизировать регион, что также включает поддержку террористов, которые продолжают атаковать наши суда в Красном море". Видеозапись начала встречи выложила в X пресс-служба НАТО.