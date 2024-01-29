Эрдоган заявил, что человечество проклянет Нетаньяху

Анкара будет преследовать израильского премьера до конца, подчеркнул турецкий лидер

СТАМБУЛ, 29 января. /ТАСС/. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет проклят человечеством за военные преступления, совершенные в Газе. Турция будет добиваться его привлечения к уголовной ответственности, сообщил президент республики.

"Нетаньяху теперь проклят даже в своей собственной стране. Он будет проклят всем человечеством. Он будет убегать, мы будем преследовать его до конца, и в конце концов победа будет за теми, кто верит в правду. Мы до конца будем на стороне народа Палестины", - сказал Эрдоган на встрече с молодежью, его выступление транслировал телеканал NTV.

Так он прокомментировал промежуточное решение Международного суда ООН по иску ЮАР из-за предполагаемого геноцида в палестинском анклаве. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа и обеспечить поступление гуманитарной помощи его жителям, а также гарантировать сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в конвенции о геноциде.

Судебный орган ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в Газе, о чем просила ЮАР в своем иске, который был подан в суд в Гааге 29 декабря 2023 года.

Эрдоган отметил, что процесс над Нетаньяху и его администрацией следует продолжить. "Израиль не ожидал такого решения. Мы получили результат, на который рассчитывали, но этого мало. Мы пытаемся расширить процесс", - сказал турецкий лидер.

Президент Турции ранее называл Нетаньяху военным преступником и сообщал, что около 3 тыс. адвокатов подали в Международный уголовный суд в Гааге иски с требованием привлечь его к уголовной ответственности за военные преступления в секторе Газа.