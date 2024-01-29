Белый дом признал, что не знает, направлял ли Иран удар по силам США в Иордании

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби при этом отметил, что Корпус стражей исламской революции заинтересован в совершении вылазок против войск США на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Американская администрация признала, что не располагает информацией, позволяющей сделать вывод о том, направлял ли Иран удар по войскам США в Иордании, ответственность за который Вашингтон фактически возложил на Тегеран.

"До какой степени это направлялось из Тегерана, сказать не могу", - заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя вопросы о предполагаемой вине Ирана в нападении на американские силы в Иордании. "Они поддерживают эти группировки, предоставляют им ресурсы, снабжают вооружениями, обучают. Безусловно, не отговаривают от осуществления таких атак. <...> Ясно, что ответственность уместно возложить на лидеров в Тегеране", - утверждал Кирби.

Он выразил мнение, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заинтересован пока в совершении вылазок против войск США на Ближнем Востоке. "По меньшей мере у КСИР действуют расчеты, заключающиеся в том, что осуществление этих атак стоит сопряженного с ними риска. И мы, разумеется, продолжим работать, чтобы изменить эти расчеты", - сказал сотрудник СНБ.

Он уточнил, что непублично Вашингтон не передавал Тегерану никаких посланий в свете удара по силам США в Иордании. "Мне [о таком послании] неизвестно. <...> Лидерам в Иране передавались в частном порядке послания, мы это делали в прошлом. Но мне сейчас, когда мы с вами это обсуждаем, о таком механизме неизвестно", - подчеркнул Кирби.

Пресс-служба Белого дома опубликовала ранее заявление президента США Джо Байдена, в котором указывалось, что 27 января "трое американских военнослужащих были убиты, многие ранены в результате атаки беспилотного летательного аппарата" на силы, "дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи границы с Сирией". По словам президента, нападение было "совершено поддерживаемыми Ираном радикальными вооруженными группировками, действующими в Сирии и Ираке".