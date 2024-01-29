Израиль заявил об уничтожении в Хан-Юнисе более 2 тыс. боевиков

Свыше 300 человек были задержаны

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 января. /ТАСС/. Израильские военные уничтожили более 2 тыс. палестинских вооруженных радикалов в ходе боев в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, свыше 300 человек задержаны и допрашиваются. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Во всем Хан-Юнисе мы уничтожили более 2 тыс. террористов под землей и над землей. Кроме того, мы уничтожили большое количество подземной инфраструктуры, где мы обнаружили места, где содержались похищенные, командные пункты, производственные объекты и разведданные", - проинформировал он.

"За последние недели <...> мы задержали более 300 террористов, которые допрашиваются силами безопасности, они предоставляют нам ценные разведданные о том, что происходит в секторе Газа, в том числе в Хан-Юнисе", - добавил Хагари.

По его словам, в последние недели израильская армия сосредоточила свои действия на Хан-Юнисе, который, по данным военных, "служит столицей" радикального палестинского движения ХАМАС в южной части сектора. Как сообщил Хагари, в этом районе действовало четыре батальона вооруженного крыла ХАМАС, два из них, по данным Израиля, уже уничтожены. "Многие террористы были ликвидированы, сдались в плен, а те, которые остались, ведут террористическую деятельность неорганизованно", - сказал он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.