Президент Кипра приветствовал назначение личного посланника генсека ООН по стране

Никос Христодулидис подтвердил, что приоритетом его правительства является "прекращение оккупации и воссоединение" государства

НИКОСИЯ, 29 января. /ТАСС/. Назначение генсеком ООН Антониу Гутерришем своего личного посланника по кипрскому урегулированию открывает окно возможностей для решения проблемы разделенного острова. Об этом заявил президент Никос Христодулидис, выступая с посланием о положении страны в присутствии представителей исполнительной, законодательной и судебной власти республики, а также иностранных дипломатов.

"Назначение личного посланника генсека ООН [Марии Анхелы Ольгин Куэльяр], которая уже находится в нашей стране <...>, открывает после нескольких лет окно возможностей", - сказал Христодулидис. "Я с нетерпением жду нашей первой встречи завтра, чтобы мы могли вместе работать над решением кипрской проблемы", - отметил глава островного государства.

Он подтвердил, что приоритетом его правительства является "прекращение оккупации и воссоединение" страны. "Нынешнее положение дел не может быть будущим страны. Воссоединенный Кипр, процветающий благодаря устойчивому всеобъемлющему урегулированию, основанному на согласованных рамках ООН, а также принципах и ценностях Евросоюза, позволит нам использовать весь потенциал нашей страны", - подчеркнул Христодулидис.

Президент пообещал, несмотря на существующие проблемы и вызовы, сделать все возможное для возобновления переговоров между греческой и турецкой общинами с того места, где они были прерваны в 2017 году, "для решения кипрской проблемы на основе двухзональной двухобщинной федерации при наличии политического равенства".

Пакет мер правительства Кипра

Правительство Кипра объявило о подготовке пакета мер, которые среди прочего предусматривают предоставление гражданства республики туркам-киприотам, родившимся от смешанных браков. Власти подчеркивают, что эти меры носят односторонний характер и призваны продемонстрировать заботу о своих согражданах, проживающих на территории самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК).

"Турки-киприоты являются гражданами Республики Кипр, мы показываем это на практике. Мы - Республика Кипр, государство, являющееся членом Евросоюза и признанное на международном уровне, мы не псевдогосударство (так в греческой части острова именуют ТРСК - прим. ТАСС), - заявил Христодулидис. "Мы рассмотрим поданные заявления и примем решения на основе законов и постановлений Республики Кипр, а также европейских норм", - добавил он.

Ранее турки-киприоты, у которых один из родителей является выходцем из Турции, не могли подавать заявления на получение гражданства Республики Кипр, если их родители оформили свой брак в северной части страны после вторжения на остров турецких войск 20 июля 1974 года. Теперь, как указывает президент, прием заявлений от этой категории граждан возобновится.

"Этот пакет охватывает широкий спектр проблем, затрагивающих повседневную жизнь турок-киприотов", - сообщил журналистам официальный представитель правительства Константинос Летимпиотис. В их числе расширение списка товаров, которым разрешено пересекать границу между двумя сторонами Кипра в соответствии с положением о буферной зоне, а также увеличение штата сотрудников на контрольно-пропускных пунктах. Кроме того, турки-киприоты смогут получить доступ к медицинским учреждениям Республики Кипр, а их расходы на медикаменты в неотложных случаях будут покрываться правительством.

Меры объявлены перед самым приездом на Кипр Куэльяр и явно нацелены на то, чтобы таким образом способствовать диалогу между греческой и турецкой общинами острова. Задача Куэльяр - изучить перспективы возобновления переговоров по кипрскому вопросу, прерванных после провала очередного раунда, который прошел в городе Кран-Монтана в Швейцарии в 2017 году. Христодулидис заявил, что 2024 год должен стать годом решения проблемы разделенного острова и его воссоединения.

Кипрская проблема

Усилия нынешнего руководства Республики Кипр и ее президента направлены на то, чтобы попытаться возобновить переговоры под эгидой ООН. Инициативы предполагают более активную вовлеченность ЕС в решение проблемы. Однако лидер турок-киприотов Эрсин Татар до последнего настаивал на том, что переговорный процесс может возобновиться только после подтверждения равного суверенитета и равноправного международного статуса ТРСК, которую, кроме Турции, не признает ни одно другое государство мира.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату.