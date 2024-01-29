Большинство опрошенных американцев поддержали меры Техаса по защите от мигрантов

Против действий местных властей высказались только 27% респондентов

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Большинство американцев поддерживает возведение барьеров на границе штата Техас и Мексики для борьбы с наплывом нелегальных мигрантов. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, которые были опубликованы исследовательской организацией Rasmussen Reports.

69% респондентов заявили, что поддерживают политику Техаса. С действиями местных властей выразили несогласие 27% опрошенных.

Статистическая погрешность результатов опроса составляет 3 процентных пункта. Исследование проводилось 23-25 января, в нем приняли участие 940 человек, которые намерены голосовать на президентских выборах в США в 2024 году.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что готов к конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границ штата от нелегальных мигрантов. Эбботт также опубликовал заявление, согласно которому 102,1 тыс. нелегальных мигрантов были вывезены из Техаса в другие части США c 2022 года, в том числе в Вашингтон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Чикаго.

Верховный суд США ранее принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе, установленное в рамках борьбы Эбботта с наплывом мигрантов. Решение суда позволяет пограничному патрулю на время судебного процесса перерезать проволоку, размещенную вдоль границы. Национальная гвардия штата Техас заблокировала доступ сотрудникам федеральной пограничной службы на участок (длиной около 4 км) границы с Мексикой вдоль реки Рио-Гранде. Власти штата неоднократно заявляли, что администрация США не осуществляет охрану границы должным образом, что привело к росту числа нелегальных мигрантов.