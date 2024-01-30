Премьер Палестины приветствовал решение Гутерриша передать СБ ООН уведомление по Израилю

Мухаммед Штайе подчеркнул необходимость того, чтобы еврейское государство "придерживалось всего, что изложено в решении Международного суда" организации

РАБАТ, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе приветствовал решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша направить в Совет Безопасности уведомление с мерами, которые предписано выполнять Израилю в связи с оглашенным 26 января вердиктом Международного суда ООН, сообщает информационное агентство WAFA.

Штайе подчеркнул необходимость того, чтобы Израиль "придерживался всего, что изложено в решении Международного суда ООН". Он назвал вынесенный вердикт "важным с юридической, политической и гуманитарной точки зрения, поскольку для оказания помощи требуется прекращение огня и агрессии, предоставление людям возможности вернуться в свои дома".

"В решении суда важно то, что Израиль обвинен в совершении геноцида после того, как многие международные структуры год назад назвали его расистским государством, практикующим апартеид в отношении палестинского народа", - продолжал премьер-министр.

Он заявил также, что нападки Израиля на Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) представляют собой "преднамеренную политическую атаку". Штайе выразил надежду на то, что страны, временно приостановившие финансирование БАПОР, откажутся от этого решения, поскольку Агентство оказывает помощь большому числу людей в секторе Газа.

В конце минувшей недели стало известно, что Гутерриш направит в Совбез ООН уведомление с мерами, которые предписано выполнять Израилю в связи с решением Международного суда ООН по конвенции о геноциде в отношении палестинцев в секторе Газа.

Решение суда ООН

26 января Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Об этом заявила председатель суда Джоан Донохью, оглашая решение по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. По ее словам, после изучения представленных документов суд пришел к выводу, что "палестинцы являются группой, которая подпадает под защиту конвенции о геноциде".

ЮАР подала иск против Израиля о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. В документе утверждается, что действия властей Израиля можно квалифицировать как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением "уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".