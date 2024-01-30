Оппозиция Канады раскритиковала отдых Трюдо на Ямайке на фоне экономических проблем дома

Лидер оппозиционной Консервативной партии страны Пьер Пуальевр указал, что отпуск премьеру обошелся примерно в $60 тыс.

ОТТАВА, 30 января. /ТАСС/. Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр и другие депутаты раскритиковали рождественские каникулы премьер-министра Джастина Трюдо на Ямайке на фоне экономических проблем.

"Я начну с того, что поприветствую премьер-министра после его возвращения в Канаду из великолепного отпуска стоимостью 80 тыс. канадских долларов (около $60 тыс.)", - сказал Пуальевр во время заседания национального парламента. По его словам, глава правительства отправился в дорогостоящий отпуск на фоне того, что "2 миллиона канадцев вынуждены ходить [за бесплатной едой] в продовольственные банки, а студенты в Монреале вынуждены пользоваться приютами для бездомных, так как арендная плата выросла в три раза в результате его (Трюдо - прим. ТАСС) политики".

Премьер-министр не стал давать конкретных ответов на вопросы оппозиции относительно своего отпуска, но обвинил ее в нежелании решать экономические проблемы страны.

Ранее Трюдо заявил, что считает уместным свой рождественский отпуск, который провел на Ямайке с 26 декабря по 4 января в доме своих друзей. Также, по его словам, он получил "добро" на такие каникулы от канадского комиссара по этике. Офис премьер-министра при этом утверждал, что политик сам оплатил все расходы на эту поездку.

В прошлом году Трюдо также проводил отпуск на Ямайке в гостях у своих друзей, но тогда это обошлось налогоплательщикам в 160 тыс. канадских долларов (на тот момент $120 тыс.). При этом та поездка также была одобрена комиссией по этике. Оппозиция тогда посчитала такие траты на отдых неуважением к гражданам Канады.