Bloomberg: около 10% сотрудников БАПОР могли быть связаны с ХАМАС и "Исламским джихадом"

По данным израильских властей, четверо сотрудников организации участвовали в похищении израильтян, пишет агентство

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Израильские власти полагают, что до 10% сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) состояли в радикальных палестинских движениях ХАМАС и "Исламский джихад". Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на разведывательные данные, которые еврейское государство передало США.

По сведениям агентства, израильские власти считают, что "по меньшей мере 13 сотрудников ООН принимали участие" в нападении боевиков ХАМАС 7 октября прошлого года. Четверо работников БАПОР были причастны к похищению израильтян. Всего в секторе Газа насчитывается более 12 тыс. сотрудников агентства ООН.

Как уточняет Bloomberg, в докладе разведки Израиля отношения ХАМАС и БАПОР описываются как "взаимная зависимость". Также утверждается, что палестинское движение "обрело влияние на приемную комиссию" агентства ООН.

Ранее несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в связях с радикальным движением ХАМАС. Генеральный комиссар агентства Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких подчиненных, которые якобы причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября 2023 года.