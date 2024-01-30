Чиновник США заявил, что окончательной сделки по иммиграции и Украине в Сенате пока нет

Сотрудник пресс-службы сенатора-демократа Криса Мерфи рассказал, что детали потенциальной договоренности продолжают обсуждаться

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Окончательно оформленных пакетных договоренностей насчет ужесточения контроля над южной американской границей и возобновления помощи Украине в Сенате Конгресса США пока нет. Об этом сообщил в понедельник информационному агентству Reuters сотрудник пресс-службы американского сенатора-демократа Криса Мерфи, принимающего участие в переговорах, которые направлены на выработку сделки по иммиграции и Украине.

Как заявил этот помощник Мерфи, окончательные детали потенциальной договоренности, которая затрагивает, по сути, как законодательную, так и исполнительную ветви власти в Вашингтоне, продолжают обсуждаться. "О сделке еще не объявлено", - сказал этот представитель сенатора. Между тем, согласно изложенной Мерфи в воскресенье в эфире телекомпании CNN версии событий, двухпартийная сделка уже выработана. По его словам, стороны на тот момент "завершали работу над текстом". Тем не менее полная ясность относительно того, на какой именно стадии находятся эти дебаты в Сенате, до сих пор отсутствует.

В свою очередь спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Майк Джонсон в понедельник фактически подверг критике обсуждающиеся в Сенате при участии Белого дома пакетные договоренности, которые, как ожидается, приведут к существенному сокращению притока нелегальных иммигрантов в США через границу с Мексикой, но не перекроют его полностью. "Какие бы то ни было полномочия по "закрытию" границы [США с Мексикой], разрешающие хоть один случай ее незаконного пересечения, - это заведомо непроходной вариант. А тысячи [таких случаев] каждый день - это возмутительно. Число должно быть равно нулю", - написал Джонсон в X (ранее Twitter). Он комментировал прозвучавшие в последние несколько дней обещания президента США демократа Джо Байдена "закрыть границу" с Мексикой в случае достижения пакетных договоренностей.

Впрочем, насколько вероятно применение столь решительных мер нынешним главой администрации США, - это открытый вопрос. Добивающемуся переизбрания Байдену, рейтинги популярности которого и так оставляют желать лучшего, закрытие границы грозило бы потерей поддержки со стороны значительной части электората Демпартии США. В том, что он действительно сделал бы такой шаг в преддверии предстоящих в ноябре выборов, есть определенные сомнения. CNN характеризует в связи с этим предположительные изменения в позиции Байдена под нажимом республиканцев как "ошеломляющий политический сдвиг". А на регулярном брифинге в Белом доме у его пресс-секретаря Карин Жан-Пьер в понедельник спросили, в чем тогда вообще разница между Байденом и предыдущим президентом США республиканцем Дональдом Трампом, которого за угрозы закрыть границу с Мексикой называли - прежде всего в стане демократов - расистом и ксенофобом. Жан-Пьер в ответ ограничилась словами о том, что, по мнению администрации США, "новые правоохранительные инструменты" ужесточения пограничного контроля, обсуждаемые Сенатом, "будут справедливыми". "Да, это будет жестким, но это будет справедливым", - повторила представитель Байдена.

Запрос и дебаты

Американское правительство направило почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Множество республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.