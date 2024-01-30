Оппозиция Японии потребовала проверить всех депутатов правящей партии на фоне скандала

Такое решение приняли сразу несколько крупных оппозиционных партий страны

ТОКИО, 30 января. /ТАСС/. Крупнейшие оппозиционные политические партии Японии решили совместно потребовать от правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) провести проверку в отношении всех ее депутатов на фоне продолжающегося скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что соответствующее решение приняли представители Конституционно-демократической партии, Общества возрождения Японии, Коммунистической партии Японии и Народно-демократической партии.

Ранее комитет ЛДП по вопросам политической реформы одобрил предложения о мерах в связи с разгоревшимся скандалом. Его суть сводится к тому, что внутрипартийные группы депутатов, фракции, устанавливали для своих членов нормативы по сбору средств путем продажи билетов на платные собрания. Если кто-то из членов фракции перевыполнял установленную норму, разница между нормой и реально собранной суммой, как предполагается, возвращалась ему в виде так называемого отката без соответствующего отражения в финансовой отчетности.

В первую очередь скандал, как предполагается, касается крупнейшей в ЛДП фракции, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ. Нарушения были и во фракции экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи, а также внутрипартийной группе, которую до декабря 2023 года возглавлял премьер-министр Фумио Кисида. Эти три фракции уже объявили о своем роспуске.

Одобренные предложения о мерах в связи со скандалом напрямую не требуют роспуска фракций, однако сам Кисида ранее заявил, что ЛДП стоит отойти от своей традиционной фракционной модели. Четыре из шести фракций уже заявили о роспуске. В принятом документе предлагается потребовать от внутрипартийных групп депутатов не проводить мероприятия для сбора политических пожертвований, а также отказаться от практики предоставления финансовых средств своим членам и перестать рекомендовать своих представителей на правительственные и руководящие партийные посты. Традиционно фракции ЛДП, доминирующей в японском политическом мире весь послевоенный период, играют решающую роль при решении кадровых вопросов.

Как отмечается в документе, "политические группы", то есть фракции, должны "полностью отойти от финансовых и кадровых вопросов". Вместе с тем, как предполагается, депутаты могут проводить мероприятия для сбора средств в индивидуальном порядке, а влиятельные политики - добиваться важных постов для членов партии, связанных с ними. До сих пор о роспуске не заявили лишь внутрипартийные группы зампреда ЛДП, экс-премьера Таро Асо и генсека партии Тосимицу Мотэги. Они считаются самыми влиятельными внутрипартийными группами после фракции Абэ, которая ранее объявила о роспуске.