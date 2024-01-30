Глава МИД Японии прокомментировала слова экс-премьера, назвавшего ее "теткой"

Ёко Камикава отметила, что существует множество мнений о ней, и она ценит каждое из них

ТОКИО, 30 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава прокомментировала слова заместителя председателя правящей Либерально-демократической партии, экс-премьера Таро Асо, назвавшего ее "теткой", отметив, что ценит все мнения других людей о себе.

"Я осознаю, что существует много разных мнений, и я ценю их все. Моя цель - проводить дипломатию, которая будет понята и найдет поддержку у людей. Меня впервые избрали депутатом в 2000 году. С тех пор я усердно работаю над выполнением своей роли политика, и на этот раз я стала первой женщиной - министром иностранных дел примерно за 20 лет", - сказала она на регулярной пресс-конференции.

Асо во время своего выступления в префектуре Фукуока похвалил Камикаву за ее знание английского языка и умение договариваться о встречах без помощи дипломатов, назвав ее при этом теткой и отметив, что ее внешность ничем не выделяется. "Я бы не сказал, что она такая уж красивая, но она говорит уверенно, хорошо говорит по-английски и договаривается о встречах без помощи дипломатов. Мы смотрим на нее и думаем: "Вот это тетка дает", - сказал политик.

При этом Асо ошибся и сказал, что до Камикавы в истории Японии не было женщин на посту главы МИД, хотя до этого в период с 2001 по 2004 внешнеполитическое ведомство возглавляли Макико Танака и Юрико Кавагути.

70-летняя Камикава стала главой МИД Японии в сентябре 2023 года. Она окончила Токийский университет, а также получила степень магистра в Гарвардском институте государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди. С 2014 по 2021 год Камикава занимала пост министра юстиции. За это время она подписала указы о приведении в исполнение 16 смертных приговоров, из них 13 касались казней членов японской террористической секты "Аум синрикё" (запрещена в РФ), среди которых был и ее основатель Сёко Асахара (настоящее имя Тидзуо Мацумото).

Асо известен своими резкими высказываниями, за которые его часто критикуют. К примеру, в августе 2023 года он посетил Тайвань, где заявил, что Япония, США и Тайвань должны быть готовы применить силы сдерживания для сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе. Высказывания Асо и его поездка на Тайвань вызвали тогда острую реакцию Пекина - китайские власти сделали представление японскому правительству, подчеркнув, что слова экс-премьера Японии поощряют милитаризацию региона.