Президент Эквадора распорядился начать депортацию иностранных заключенных

Такое решение глава государства принял в связи с кризисом в сфере безопасности в стране

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 января. /ТАСС/. Президент Эквадора Даниэль Нобоа в понедельник подписал указ о начале экстрадиции иностранных заключенных, содержащихся в местных тюрьмах, на фоне кризиса в сфере безопасности в стране. Об этом сообщил интернет-портал Primicias.

"Поручается национальной службе, занимающейся отбывающими наказание взрослыми и несовершеннолетними правонарушителями, провести необходимые административные процедуры по репатриации иностранных лиц, находящихся в заключении по приговору, вынесенному в Эквадоре, чтобы они продолжили отбывать наказание в стране происхождения или в стране гражданства", - приводит портал цитату из указа.

10 января Нобоа в интервью радиостанции Canela сообщил, что власти страны планируют в ближайшее время начать высылать заключенных иностранцев. Тогда глава государства сказал, что в первую очередь будут депортированы преступники из соседних Колумбии, Венесуэлы и Перу. По официальным данным на 2022 год, в эквадорских тюрьмах содержались 3 245 иностранцев, общее количество заключенных превышало 31 тыс.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях страны произошли бунты. 8 января президент Даниэль Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час. Позже действие комендантского часа было отменено на территории 160 кантонов из 221.