ВМС Индии освободили 19 пакистанских моряков, захваченных пиратами в Аравийском море

Подробности операции не сообщаются

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 января. /ТАСС/. Корабль ВМС Индии Sumitra успешно освободил от пиратов судно Al Naeemi и 19 членов экипажа, все из которых - граждане Пакистана. Как сообщает телеканал India TV, корабль получил сигнал SOS после того, как судно было захвачено 11 сомалийскими пиратами.

По его информации, операция по освобождению прошла в понедельник. Все члены экипажа освобождены. Подробности операции не сообщаются.

Патрульный корабль ВМС Индии Sumitra задействован для операций по борьбе с пиратством и обеспечению морской безопасности к востоку от Сомали и в районе Аденского залива. Это уже вторая операция против пиратов, которую провел этот индийский корабль за последние дни. За 36 часов до этой операции корабль спас рыболовное судно Iman с 17 членами экипажа на борту, принудив пиратов освободить и экипаж, и само судно.