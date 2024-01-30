Япония заявила о стремлении к сотрудничеству со странами глобального Юга

Токио продвигает взаимодействие с партнерами для решения таких проблем, как продовольственные кризисы, изменение климата и угрозу эпидемий, отметил японский премьер Фумио Кисида

ТОКИО, 30 января. /ТАСС/. Власти Японии нацелены на укрепление сотрудничества со странами глобального Юга. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида в ходе выступления со своей программной речью в японском парламенте.

"На состоявшемся в прошлом году саммите Группы семи в Хиросиме я провел встречи с лидерами не только "семерки", но и других стран, подтвердив с ними приверженность принципам верховенства права, суверенитета и территориальной целостности, - отметил глава правительства. - Исходя из этого, Япония работает над укреплением сотрудничества со странами глобального Юга ради стремления от разобщенности к согласию на международной арене".

Кисида также подчеркнул, что Токио продвигает взаимодействие с партнерами для решения множества проблем, включая продовольственные кризисы, изменение климата и угрозу эпидемий.

Ранее власти Японии неоднократно заявляли о важности усиления связей со странами глобального Юга. С целью сближения с ними Кисида в конце апреля - начале мая 2023 года совершил турне по ряду африканских государств, а занимавший тогда пост главы японского МИД Ёсимаса Хаяси посетил несколько стран Латинской Америки.