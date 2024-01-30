СМИ: в Польше с вертолетами Black Hawk произошло четыре инцидента из-за обучения пилотов

По данным портала onet.pl, проблемы польских летчиков при пилотировании американских вертолетов связаны с отсутствием тренажера, необходимого для беспроблемного управления этой машиной

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. По меньшей мере четыре серьезных инцидента произошли за пять месяцев 2023 года с американскими вертолетами Black Hawk в Польше из-за проблем с подготовкой пилотов. Об этом сообщает интернет-портал onet.pl.

Как отмечает портал, в декабре во время контртеррористических учений из вертолета выпал военнослужащий, в августе Black Hawk при посадке порвал высоковольтные провода. В сентябре во время демонстрационных полетов два таких вертолета едва не столкнулись в воздухе, а в октябре вертолет со снайпером, опустившись слишком низко, сорвал крышу с дачного домика.

"Либо пилоты плохо обучены, либо слишком любят бравировать, что тоже можно связать с проблемами в обучении", - приводит onet.pl слова пилота Мачея Ласика, бывшего председателя комиссии по изучению авиапроисшествий после катастрофы под Смоленском 2010 году, в которой погиб тогдашний президент Польши Лех Качиньский.

По мнению портала, проблемы польских летчиков при пилотировании вертолетов Black Hawk связаны с отсутствием тренажера, необходимого для беспроблемного управления этой машиной. Такой тренажер в 2018 году начали строить в Варшаве, но после того, как работы были выполнены на 80%, проект был заморожен.

Первые два вертолета Black Hawk в 2018 году получила польская полиция. Сейчас у стражей порядка уже четыре таких машины. Еще шесть Black Hawk были поставлены в 2019 году для спецподразделений польской армии.