СМИ: ситуация вокруг Залужного вызвала недоумение у западных дипломатов

Как отмечается в статье еженедельника The Spectator, президент Украины Владимир Зеленский мог отказаться от планов заменить главкома ВСУ, поняв, что реакция на это решение может оказаться крайне негативной

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Ситуация с возможной отставкой главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного вызвала недоумение у западных дипломатов. Об этом в статье для еженедельника The Spectator пишет сотрудник Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, RUSI) Марк Галеотти.

Высокопоставленный европейский дипломат, занимающийся украинской проблематикой, заявил Галеотти, что ранее на этой неделе украинская сторона пыталась проконсультироваться с посольством его страны по поводу возможной реакции на перестановки в военном командовании. Впоследствии, по его словам, в Киеве, "похоже, одумались", решив не отправлять Залужного в отставку.

"О чем там только думали?" - сказал собеседник Галеотти.

Как отмечается в статье, президент Украины Владимир Зеленский мог отказаться от планов заменить Залужного, поняв, что реакция на это решение может оказаться крайне негативной.

"Хотя совершенно незаменимых людей нет, предполагаемые претенденты на место Залужного не кажутся фигурами того же масштаба. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский считается человеком Зеленского, но не обладает авторитетом Залужного среди военных. Другой кандидат, молодой и амбициозный глава военной разведки Кирилл Буданов обладает харизмой и энергичен, но у него нет опыта управления крупномасштабными операциями, - пишет Галеотти. - Как бы там ни было, напряженность в отношениях Зе и За представляется не только реальной, но и серьезно дестабилизирующей политическую обстановку [на Украине]".

Слухи об отставке главкома

В понедельник бывший депутат Верховной рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Со своей стороны депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отметил, что два его источника подтверждают эту информацию. Позже он заявил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет. По словам депутата, Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался.

Затем СМИ распространили информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а вместо него назначат начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Также некоторые Telegram-каналы сообщили об отставке министра обороны Украины Рустема Умерова. Тогда Минобороны заявило, что распространяющаяся информация - неправда. Однако это вызвало вопросы в СМИ, опровергло ли ведомство отставку и министра, и главкома или лишь Умерова. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров затем сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.