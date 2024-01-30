Глава управления ООН по правам человека попросил у мирового сообщества $500 млн

Фолькер Тюрк подчеркнул, что средств "по-прежнему катастрофически не хватает"

ЖЕНЕВА, 30 января. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), неоднократно подвергавшееся критике со стороны России за необъективность в оценках и ангажированность в сторону Запада, ожидает от мирового сообщества увеличения финансирования в текущем году до $500 млн. Глава УВКПЧ Фолькер Тюрк в распространенном в Женеве обращении к дипломатическому сообществу поблагодарил доноров, в том числе крупнейших - Евросоюз, США, Германию, Норвегию и Швецию - за материальную поддержку в 2023 году, подчеркнув вместе с тем, что средств "по-прежнему катастрофически не хватает".

Как пояснили в УВКПЧ, Тюрк "призвал к значительному увеличению ежегодного финансирования своего управления в этом году, предупредив, что ему по-прежнему катастрофически не хватает средств, необходимых для более эффективного продвижения прав человека во всем мире". "Сегодня я обращаюсь с просьбой о выделении $500 млн", - отметил Тюрк.

В сообщении отмечается, что в 2023 году в УВКПЧ работали 1 962 сотрудника в 91 стране. Утверждается, что они участвовали в 3 664 "миссиях по мониторингу в сфере прав человека", "оказали помощь в освобождении 13 476 задержанных" и содействовали совершенствованию законов "примерно в 43 странах". В прошлом году УВКПЧ получило пожертвования в размере $283,2 млн в виде добровольных взносов. В этой связи Тюрк "поблагодарил государства-члены и других партнеров за их пожертвования в прошлом году, в частности, пять крупнейших доноров: Европейский Союз, США, Швецию, Германию и Норвегию".

Политическая ангажированность УВКПЧ

Представители России неоднократно обращали внимание на отсутствие объективности в оценках УВКПЧ, в том числе, на политическую ангажированность в сторону Вашинтона и Брюсселя, а также на попытки обелить преступления Киева. Как отмечалось в сообщении МИД РФ от 13 декабря 2023 года, замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин на встрече с Тюрком выразил озабоченность подходами к положению дел в России и ситуации на Украине. Верховному комиссару ООН "была выражена озабоченность политизированными и предвзятыми подходами УВКПЧ к освещению положения с правами человека в России, а также ситуации на Украине", констатировали в российском МИД.

Постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в опубликованном 30 декабря комментарии в Telegram-канале дипмиссии назвал позорным фактом отсутствие реакции Тюрка на обстрел Белгорода со стороны ВСУ. "Однозначную политическую ангажированность Фолькера Тюрка и УВКПЧ в сторону Вашингтона и Брюсселя уже невозможно скрывать". "Для международного правозащитника это позор, с которым он не имеет права занимать столь высокую должность", - подчеркнул Гатилов.

В свою очередь российская делегация заявила 19 декабря на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве, что УВКПЧ лицемерно обеляет преступления киевских властей, замалчивает преследование на Украине оппозиции, журналистов и гражданских активистов.