ЕК заявила, что пока не имеет механизма передачи Киеву доходов от активов РФ

Сроки для его создания также не установлены, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд

БРЮССЕЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Еврокомиссия приветствует утверждение странами ЕС предложения о переводе доходов от реинвестирования замороженных активов России на отдельный счет для последующего перевода этих средств в бюджет ЕС, но никакого механизма передачи этих денег Украине пока не разработано и сроки для его создания не установлены, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

"Да, мы приветствуем, что страны ЕС достигли принципиального соглашения по этому предложению. Теперь мы ждем формального утверждения по письменной процедуре [Советом ЕС]. Цель этого предложения в том, чтобы доходы от реинвестирования этих активов были переданы в бюджет ЕС и были использованы для Украины. Еврокомиссия работает над тем, чтобы подготовить следующие шаги. Никакого точного тайминга пока нет", - заявил он.

29 января послы Евросоюза в предварительном порядке согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от реинвестирования замороженных активов РФ "для реконструкции Украины".

В декабре ЕК внесла на утверждение в Совет ЕС директиву, которая в качестве первого шага в процессе конфискации доходов от реинвестирования российских активов подразумевает обязательство помещать такие доходы на отдельный банковский счет. Впоследствии эти деньги предполагается облагать европейским налогом, близким к 100%. Налоговые поступления планируется перечислять напрямую в бюджет ЕС. Таким образом должно осуществляться изъятие средств для дальнейшего использования по усмотрению ЕК (например, для нужд финансирования программ поддержки Украины). Эта директива пока не предусматривает конфискации самих финансовых активов России.

В настоящее время в ЕС заморожено около €200 млрд суверенных активов РФ.