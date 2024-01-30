Вучич: сербы увидят российский комплекс РЭБ "Репеллент" в День государственности

По словам президента республики, необходимо демонстрировать населению, "куда уходят деньги и насколько сильна армия"

БЕЛГРАД, 30 января. /ТАСС/. Граждане Сербии смогут осмотреть комплекс радиоэлектронной борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами "Репеллент" российского производства 15 февраля, в День государственности. Об этом заявил президент республики Александар Вучич.

"Уже 15 [февраля] на праздник (День государственности Сербии - прим. ТАСС) вы увидите первый важный комплекс, который мы привезли из Российской Федерации и давно оплатили - "Репеллент", находящийся уже у нас , который служит для радиоэлектронной борьбы с дронами противника. Для нас это важно, будет множество и других комплексов, которые люди, я полагаю, смогут увидеть в Нише на праздник", - отметил Вучич, добавив, что необходимо демонстрировать населению, "куда уходят деньги и насколько сильна армия".

Ранее сербский лидер подчеркивал, что западные страны не позволяют Белграду приобретать оружие и амуницию на Востоке, при этом сами отказывают в снабжении. Он указывал на то, что, что Сербия заказала в РФ системы радиоэлектронной борьбы "Красуха" и "Репеллент", но не может их получить. Он также отмечал, что "сейчас невозможно получить запчасти, ничего или почти ничего невозможно ввезти из России, ничего, что имеет военное назначение, и это не по вине русских".

Комплекс радиоэлектронной борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами "Репеллент" предназначен для радиоэлектронной разведки БЛА по сигналам радиоэлектронных средств и подавления их систем управления.