Буркина-Фасо уведомила ECOWAS о выходе из организации

Африканский союз ранее призвал Буркина-Фасо, Мали и Нигер к диалогу с представителями сообщества

НАЙРОБИ, 30 января. /ТАСС/. Буркина-Фасо официально уведомила Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) о решении приостановить участие в блоке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на МИД страны.

Ранее подобные уведомления ECOWAS направили также Мали и Нигер. 28 января Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о выходе из ECOWAS - региональной организации, объединяющей 15 стран.

В понедельник МИД Нигерии, которая председательствует в ECOWAS, заявил, что "военные власти Нигера, Буркина-Фасо и Мали действовала недобросовестно, приняв совместное решение выйти из сообщества". Африканский союз во вторник призвал три страны к диалогу с представителями ECOWAS.

В сентябре 2023 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали хартию о создании организации коллективной обороны под названием "Альянс государств Сахеля". В учредительном документе отмечалось, что "нарушение суверенитета или территориальной целостности одного или нескольких участников хартии будет расценено как агрессия против всех сторон и потребует их помощи в индивидуальном или коллективном плане вплоть до применения военной силы".