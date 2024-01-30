Ермак отказался комментировать слухи об отставке Залужного

Глава офиса президента Украины сослался на то, что был в Ужгороде на переговорах с главой МИД Венгрии Петером Сийярто

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отказался комментировать ситуацию с сообщениями об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, сославшись на то, что "был в Ужгороде" на переговорах с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

"Я вчера был в Ужгороде. Могу вам комментировать только мою встречу с министром иностранных дел Венгрии Сийярто", - сказал он на пресс-конференции с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, фрагмент которой опубликовало в своем Telegram-канале агентство УНИАН.

Ермак считает, что по сложившейся накануне ситуации с Залужным "все комментарии были даны" министерством обороны Украины и "всеми, кто имеет к этому отношение".

В понедельник бывший депутат Верховной рады Борислав Береза сообщил, что Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Со своей стороны депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отметил, что два его источника подтверждают эту информацию. Позже он заявил, что Залужный поставлен в известность о своей отставке, однако соответствующего указа пока нет. По словам депутата, Залужному предлагали должность посла в одной из европейских стран, но главком отказался.

Затем СМИ также распространяли информацию о том, что указ в отношении Залужного уже подписан, а вместо него назначат начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Также некоторые Telegram-каналы сообщили об отставке министра обороны Украины Рустема Умерова. Тогда Минобороны заявило, что распространяющаяся информация - неправда. Однако это вызвало вопросы в СМИ, опровергло ли ведомство отставку и министра, и главкома или лишь Умерова. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров затем сообщил, что Зеленский не увольнял Залужного.