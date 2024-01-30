Глава польского МИД призвал ФРГ креативно подумать о компенсации военных потерь Польше

Радослав Сикорский отметил, что "хотел обсудить проект польско-немецкого дома, создание которого планируется в Берлине для памяти польских жертв и потерь во время войны"

БЕРЛИН, 30 января. /ТАСС/. Глава польского МИД Радослав Сикорский призвал Германию креативно подумать о компенсации Польше военных потерь во Второй мировой войне. Об этом он заявил журналистам на совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

"Я бы хотел обсудить проект польско-немецкого дома, создание которого планируется в Берлине для памяти польских жертв и потерь во время войны. Я также буду просить министра [иностранных дел Германии] и немецкое правительство креативно поразмышлять о том, какую форму компенсации этих потерь можно найти", - заявил Сикорский.

Польские власти 1 сентября 2022 года представили трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около $1,5 трлн). 3 октября 2023 года тогдашний глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсаций.

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году коммунистическое правительство на тот момент Польской Народной Республики официально отказалось от репараций.