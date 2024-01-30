Госдеп заявил о поддержке деятельности БАПОР

США пока не станут переводить новые взносы для работы агентства напрямую в Газу, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), считают ее критически важной, но пока не станут переводить новые взносы для ее работы напрямую в Газу. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы очень поддерживаем работу, которую проводит БАПОР. Мы считаем ее критически важной", - сказал он. Миллер напомнил, что США уже перевели БАПОР $121 млн, но заморозили отправку еще $300 млн до завершения расследования из-за подозрений на то, что эта организация может быть связана с радикальным палестинским движением ХАМАС. Представитель Госдепа добавил, что ООН и БАПОР должны "гарантировать, что подобные вещи не произойдут снова".

Миллер также заявил, что БАПОР является единственной организацией, которая может в достаточных масштабах обеспечить население Газы продовольствием, водой и медикаментами. "Мы бы хотели, чтобы эта деятельность продолжалась", - сказал он. При этом представитель Госдепа не исключил, что финансирование БАПОР со стороны США в будущем может быть еще больше увеличено, но повторил, что "это будет зависеть от расследования, которое проводит БАПОР, которое проводит ООН".

Ранее несколько стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в связях с радикальным движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы были причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября 2023 года.

29 января агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что БАПОР будет вынуждено приостановить деятельность, если не получит дальнейшее финансирование.