В Канаде считают, что Трюдо не нарушил закон во время отдыха в доме друзей на Ямайке

ВРИО комиссара по этике страны Конрад фон Финкенштейн отметил, что человек, который принимал Трюдо, не имеет никаких отношений с правительством Канады

ОТТАВА, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который провел рождественские каникулы в доме друзей на Ямайке, не нарушил закон. Как передает телеканал CBC, об этом заявил временно исполняющий обязанности комиссара по этике Канады Конрад фон Финкенштейн в ходе общения с депутатами национального парламента, представляющими Комитет по этике.

По словам комиссара, премьер-министр "не нарушил правил, регулирующих получение подарков или [оплату] поездок выборных должностных лиц, так как пребывание [на Ямайке] стало подарком от многолетнего друга семьи [Трюдо]". Фон Финкенштейн пояснил, что подарки от членов семьи или давних друзей не попадают под действие соответствующих правил. Кроме того, продолжил он, человек, который принимал Трюдо, не имеет никаких отношений с правительством Канады. Телеканал отмечает, что, согласно рыночным расценкам, рождественские каникулы главы правительства могли стоить порядка 84 тысяч канадских долларов (более $62 тыс.).

Ранее представители канадских оппозиционных партий раскритиковали рождественские каникулы Трюдо на Ямайке на фоне экономических проблем внутри страны. Трюдо уже заявил, что считает уместным свой отпуск, который провел на Ямайке с 26 декабря по 4 января в доме своих друзей. Также, по его словам, он получил "добро" на такие каникулы от канадского комиссара по этике. Офис премьер-министра при этом утверждал, что политик сам оплатил все расходы на эту поездку.

В 2023 году Трюдо также проводил отпуск на Ямайке в гостях у своих друзей, но тогда это обошлось налогоплательщикам в 160 тыс. канадских долларов (на тот момент $120 тыс.). При этом та поездка также была одобрена комиссией по этике. Оппозиция тогда посчитала такие траты на отдых неуважением к гражданам Канады.