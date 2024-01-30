Канцлер Австрии заявил, что не жалеет о встрече с Путиным в 2022 году

Карл Нехаммер отметил, что "в то время это был шанс на прекращение огня"

ВЕНА, 30 января. /ТАСС/. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что не жалеет о своем решении посетить Москву весной 2022 года для встречи с президентом России Владимиром Путиным и обсуждения ситуации на Украине.

Журналист газеты Presse спросил Нехаммера, не жалел ли он когда-нибудь о поездки в РФ в позапрошлом году. "Совсем наоборот", - ответил канцлер. "В то время это был шанс на прекращение огня, и поездка была согласована с руководством ЕС и Украины. Тогда я воспользовался возможностью рассказать российскому президенту об ужасах войны", - заявил Нехаммер газете Presse.

В апреле 2022 года Нехаммер посетил Москву. Разговор с российским лидером тогда он назвал "открытым, но жестким". Одной из тем также стали поставки российского газа в Австрию.