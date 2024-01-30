В Петербурге осудили осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

В TikTok появилась запись, на которой Самвел Ширинян демонстративно сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг Российской Федерации, опрокинул венки и высказывал оскорбительные комментарии в адрес России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Правительство и жители Петербурга глубоко возмущены и решительно осуждают акт вандализма у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

"Глубоко и искренне сожалеем, что сегодня не все понимают историческую значимость победы советского народа над фашизмом, ее колоссальную роль в утверждении идеалов правды, справедливости и гуманизма для всего человечества. Правительство Санкт-Петербурга выражает искреннюю надежду, что данное безнравственное и глубоко провокационное деяние получит соответствующую оценку со стороны правоохранительных органов дружественной Армении, а все виновные понесут справедливое наказание", - говорится в сообщении.

30 января в социальной сети TikTok появилась запись, на которой пользователь соцсети Самвел Ширинян демонстративно сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг Российской Федерации, опрокинул венки и высказывал оскорбительные комментарии в адрес России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением памятника. Также уголовное дело возбудил СК Армении.

Памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване был открыт в апреле 2015 года и является совместным проектом правительства Петербурга и мэрии Еревана в знак памяти и уважения народу Армении, принявшему на своей земле жителей, эвакуированных из блокадного города.