NYT: избирком Иллинойса не стал исключать Трампа из бюллетеней на праймериз

По данным газеты, все восемь членов избиркома пришли к выводу, что не обладают полномочиями, чтобы определить, возможно ли исключение Трампа по условиям 3-го раздела 14-й поправки к конституции США

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Избирательная комиссия американского штата Иллинойс единогласно отклонила иск с призывом исключить экс-президента США Дональда Трампа из бюллетеней на местных праймериз Республиканской партии. Об этом сообщила газета The New York Times.

Все восемь членов избиркома пришли к выводу, что не обладают полномочиями, чтобы определить, возможно ли исключение Трампа по условиям 3-го раздела 14-й поправки к конституции США. Согласно нему ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, "потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам".

Трамп уже поблагодарил избирательную комиссию Иллинойса за принятое решение, которое, по его словам, позволит "защитить американских граждан от леворадикальных сумасшедших".

6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.