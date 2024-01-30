Президент Ганы назвал РФ другом на фоне "новой холодной войны" в Западной Африке

Нана Акуфо-Аддо отметил, что "Россия продолжает оставаться другом его страны"

ВЕНА, 30 января. /ТАСС/. Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо считает Россию другом своей страны на фоне разворачивающейся в западной части Африки "новой холодной войны". Об этом он заявил по итогам переговоров со своим австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом.

Как сообщила пресс-служба главы австрийского государства, президент Ганы отметил, что "Россия продолжает оставаться другом его страны", но заявил о своем беспокойстве из-за "возвращения к холодной войне и соперничеству в Западной Африке".

В то же время в канцелярии президента Австрии сообщили, что "главы обоих государств выразили обеспокоенность влиянием России в Сахельском регионе". Акуфо-Аддо также подчеркнул, что "дни пребывания иностранных войск на африканской земле должны быть сочтены".

28 января Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о решении выйти как можно быстрее из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). В совместном заявлении трех стран подчеркивается, что ЭКОВАС "находится под влиянием иностранных держав, превратившись в угрозу для государств-членов и их народов". Все три страны уже официально уведомили ЭКОВАС о своем решении покинуть организацию.

ECOWAS ввело санкции против Буркина-Фасо, Гвинеи, Мали и Нигера, требуя от находящихся у власти в этих странах военных скорейшего восстановления гражданских форм правления и проведения президентских и всеобщих выборов.