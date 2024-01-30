Новый законопроект о мобилизации на Украине сохранил норму о снижении призывного возраста

Согласно тексту законопроекта, призывной возраст будет понижен до 25 лет

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Новая версия законопроекта о мобилизации сохранила положения о снижении призывного возраста на Украине с 27 до 25 лет, а также о введении всеобщей военной подготовки с 2025 года.

Согласно тексту законопроекта, опубликованному на сайте Верховной рады, призывной возраст будет понижен до 25 лет. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается необходимость привлечь к мобилизации "большее число населения".

Такая же норма содержалась в первой версии законопроекта, однако ряд оппозиционных депутатов требовали ее исключить. В частности, экс-премьер Украины, а ныне лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко предлагала призвать 50% всех силовиков вместо того, чтобы "гнать неподготовленных детей на фронт".

Также новая редакция законопроекта сохранила норму о введении для всех граждан Украины с 18 лет базовой общевойсковой подготовки. Она будет проводится при вузах и длится до трех месяцев. Срочная служба будет отменена.