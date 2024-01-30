Оппозиция Австрии сравнила давление ЕС на Венгрию из-за финансирования Киева с шантажом

Депутат Национального совета страны от оппозиционной Австрийской партии свободы Петра Штегер подчеркнула, что пострадавшие страны-члены будут постепенно вытеснены из Евросоюза с помощью такой политики исключения

ВЕНА, 30 января. /ТАСС/. Давление Брюсселя на Венгрию из-за вопроса выделения дополнительного финансирования Киеву можно сравнить с шантажом. Об этом заявила депутат Национального совета (нижняя палата парламента) Австрии от оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Петра Штегер.

"Поведение по отношению к Венгрии, суверенному государству - члену ЕС, которое просто не поддерживает левоглобалистскую повестку Брюсселя, также более чем сомнительно и вызывает ряд вопросов. Потому что, если Венгрия находится под таким сильным давлением со стороны ЕС просто потому, что она не согласна на миллиардные выплаты Украине и теперь даже рассматривает возможность санкций и процедуры статьи 7, возникает вопрос, сколько еще государств затронуто этим методом шантажа. <...> Пострадавшие страны-члены определенно будут постепенно вытеснены из ЕС с помощью этой политики исключения", - приводит текст заявления Штегер пресс-служба АПС.

Согласно данным социологического опроса от 26 января, опубликованным Австрийским агентством печати, АПС является самой популярной политической силой страны (27,6%). Правящие Австрийская народная партия (21,8%) и "Зеленые" (8,8%) суммарно пользуются поддержкой 30,6% населения.

Давление на Венгрию

29 января британская газета Financial Times сообщила со ссылкой на внутренний документ ЕС, что Брюссель разрабатывает план подрыва экономики Венгрии в случае ее отказа одобрить финансирование Украины. По сведениям издания, ЕС угрожает полностью заморозить причитающиеся Венгрии средства и обвалить курс форинта, чтобы навредить экономике страны и снизить ее инвестиционную привлекательность.

В интервью лондонской газете венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что его страна не поддастся шантажу и давлению. Он также сообщил, что Будапешт представил Брюсселю компромиссное предложение, дав предварительное согласие на использование средств из бюджета ЕС для оказания помощи Украине и выпуск долговых обязательств сообщества для покрытия нужд Киева. Венгрия согласится на это при условии, что ЕС сохранит возможность пересмотра такого решения в будущем.

На последнем саммите Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету сообщества на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Вместо этого он предложил предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. Этот вопрос вновь будет обсуждаться лидерами стран ЕС на встрече в Брюсселе 1 февраля.

30 января в интервью французскому журналу Le Point Орбан подтвердил, что Венгрия представила ЕС компромиссное предложение, предусматривающее выделение средств Украине при условии ежегодного переутверждения этого решения. Премьер заявил, что по-прежнему не поддерживает использование в этих целях бюджета ЕС, "и венграм это тоже не нравится", но "европейское единство - это ценность", которой следует дорожить.