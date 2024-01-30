Хуситы заявили, что США предупреждали их о возможности силового решения в Йемене

Член политбюро мятежного движения "Ансар Аллах" Мухаммед Али аль-Хуси уточнил, что "угроза начать военные действия и открыть новый фронт была передана в виде послания через Оман"

ДУБАЙ, 30 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты через оманских посредников предупреждали хуситов о возможности силового ответа на действия группировки, которая с ноября прошлого года атакует коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. Об этом заявил член политбюро мятежного движения "Ансар Аллах" Мухаммед Али аль-Хуси.

"Американская угроза начать военные действия и открыть [новый] фронт была передана в виде послания через Оман в ответ на позицию йеменского народа, который отвергает уничтожение и осаду жителей Газы", - написал представитель движения на своей странице в X (ранее Twitter).

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в нескольких городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Мишенями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников. В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов, основной целью которых были подземные склады хуситов и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением.