Иракские радикалы заявили об уходе в оборону

"Катаиб Хезболлах" объявила о приостановке военных операций против сил США, чтобы не ставить в неловкое положение иракское правительство, говорится в заявлении группировки

КАИР, 30 января. /ТАСС/. Радикальная группировка "Катаиб Хезболлах", входящая в движение "Исламское сопротивление Ирака", объявила о приостановке своих военных операций против американских объектов и уходе во временную оборону, чтобы не подводить правительство в Багдаде.

"Катаиб Хезболлах" объявляет о приостановке военных операций против [американских] оккупационных сил, чтобы не ставить в неловкое положение иракское правительство, и рекомендует своим сторонникам перейти к временной пассивной обороне", - заявил генеральный секретарь группировки Абу Хусейн аль-Хамидави, слова которого привел новостной портал Shafaq News. По утверждению лидера группировки, "Катаиб Хезболлах" "продолжит защищать [палестинский] народ в секторе Газа другими способами".

Аль-Хамидави заявил, что иракские радикалы "приняли решение поддержать жителей Газы по своей воле и без чьего-либо вмешательства". В самом Ираке, добавил он, отдельные структуры не знали, как движение проводит свои операции, и "возражали против усиления давления на американские силы, находящиеся на иракской территории и в Сирии".

Некоторое время назад заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что сторонники "Катаиб Хезболлах" могут быть причастны к атаке на американские силы в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии. В результате этого удара погибли 3 американских военнослужащих, 25 получили ранения.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования в заявлении, распространенном в телеграм-канале, предупредили США, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку Соединенные Штаты продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.