США заявили, что по-прежнему выясняют обстоятельства атаки БПЛА на базу на Ближнем Востоке

CENTCOM продолжает искать ответы на важные вопросы в связи с нападением, отметили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) продолжает изучать обстоятельства атаки беспилотника на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Что касается дополнительных деталей об атаке БПЛА, мы понимаем, что все еще остается много вопросов, в том числе какова была цель БПЛА и какая именно проиранская группировка ответственна за атаку. CENTCOM продолжает искать ответы на все эти важные вопросы", - сказал он.

Райдер добавил, что, по данным американского министерства обороны, в результате инцидента пострадали более 40 человек.

Представителя Пентагона спросили, считает ли Вашингтон, что за атакой стоит группировка "Катаиб Хезболлах", которая входит в движение "Исламское сопротивление Ирака". "Центральное командование еще изучает этот вопрос. Мы убеждены, что за этой атакой стоят поддерживаемые Ираном группировки", - ответил Райдер.

27 января в результате атаки беспилотника на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли трое американских военнослужащих. С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.