Кипр рассчитывает на помощь посланника генсека ООН в возобновлении переговоров

Президент республики Никос Христодулидис охарактеризовал как "очень конструктивную" беседу с Марией Анхелой Ольгин Куэльяр

НИКОСИЯ, 30 января. /ТАСС/. Власти Республики Кипр рассчитывают на помощь посланника генсека ООН Марии Анхелы Ольгин Куэльяр в возобновлении переговоров между греческой и турецкой общинами по решению проблемы разделенного острова. Об этом президент республики Никос Христодулидис заявил журналистам. Ранее в этот же день он провел встречу с Куэльяр, которая впервые посетила остров с момента своего назначения личным посланником Антониу Гутерриша по кипрскому урегулированию.

Беседу с ней Христодулидис охарактеризовал как "очень конструктивную". "Личный посланник генерального секретаря ООН может помочь нам в наших усилиях по возобновлению переговоров, мы здесь для того, чтобы работать вместе над достижением этой цели", - сказал президент. "Мы знаем, чего хотим, знаем, как этого добиться, <...> и мы работаем с одной единственной целью: положить конец оккупации и воссоединить нашу страну", - указал он. Греческая сторона видит решение "на основе двухзональной двухобщинной федерации".

Христодулидис приветствовал одобренное накануне Советом Безопасности ООН решение о продлении мандата Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) еще на 12 месяцев, до 31 января 2025 года. Он особо отметил, что принятое Совбезом решение "подтверждает все соответствующие резолюции в отношении формы решения кипрского вопроса". На просьбу прокомментировать заявление лидера турок-киприотов Эрсина Татара о том, что возобновление переговоров по Кипру невозможно без признания равного суверенитета, Христодулидис заявил следующее: "Лучшим ответом на то, сказал господин Татар, является [последняя] резолюция ООН. Международное сообщество само реагирует на слова господина Татара".

Миссия посланника генсека ООН заключается в том, чтобы изучить перспективы возобновления переговоров по кипрскому вопросу, прерванных после провала очередного раунда, который прошел в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Куэльяр, занимавшая пост главы МИД Колумбии в 2010-2018 годах, пообещала сделать все возможное для того, чтобы найти общие точки соприкосновения и "добиться хорошего результата для Кипра".

Усилия нынешнего руководства Республики Кипр направлены на то, чтобы попытаться возобновить переговоры под эгидой ООН. Инициативы правительства предполагают более активную вовлеченность ЕС в решение проблемы. Однако лидер турок-киприотов Татар продолжает настаивать на том, что переговорный процесс может возобновиться только после подтверждения равного суверенитета и равноправного международного статуса самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК).

Спор из-за Кипра

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату.