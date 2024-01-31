Прокуратура Молдавии не собрала доказательств по делу о госизмене против Додона

Речь идет о пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и превышении полномочий, уточнила глава антикоррупционной прокуратуры республики Вероника Драгалин

КИШИНЕВ, 31 января. /ТАСС/. Прокуратура Молдавии почти за два года расследования не собрала доказательств по делу о государственной измене, которое было возбуждено против бывшего президента страны Игоря Додона. С таким признанием выступила глава антикоррупционной прокуратуры республики Вероника Драгалин.

"Дело о госизмене находится на этапе расследования, собираются доказательства, прокурор должен решить хватит ли их для передачи дела в суд", - заявила Драгалин в эфире молдавского телеканала Pro TV. Она сообщила, что в суд переданы еще три уголовных дела против Додона.

"Речь идет о пассивной коррупции, незаконном финансировании партии, а также о превышении полномочий. Мы находимся на стадии рассмотрения доказательств", - сказала Драгалин, уточнив, что "это не быстрый процесс".

Додона задержали в мае 2022 года, против него были выдвинуты обвинения в госизмене, незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии, а затем и в неправильном предоставлении врачами медицинской справки одному из его детей. По данным адвокатов, заведено восемь уголовных дел, три из которых направлены в суды, более полугода он находился под домашним арестом, затем еще год под подпиской о невыезде, которая была отменена судом в прошлом году.

Экс-президент заявил, что располагает доказательствами своей невиновности. Он считает, что за его арестом стоят президент страны Майя Санду и правящая проевропейская Партия действия и солидарности, которые хотят ослабить крупнейшую в стране оппозиционную Партию социалистов, которую он возглавляет.