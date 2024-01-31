Британия может отправить авианосец в Красное море для борьбы с хуситами

Предполагается, что военный корабль Соединенного Королевства заменит в районе боевого патрулирования американский USS Dwight D. Eisenhower, сообщил британский заместитель министра обороны Джеймс Хиппи

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Великобритания рассматривает возможность отправить один из двух своих авианосцев в Красное море для борьбы с йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймса Хиппи.

По его словам, британский военный корабль может заменить в районе боевого патрулирования американский авианосец USS Dwight D. Eisenhower. "Eisenhower не может оставаться там всегда. В то же время необходимо поддерживать присутствие авианосца в регионе, поэтому мы можем сотрудничать с американцами, чтобы закрыть эту потребность", - сказал Хиппи. Замминистра обороны Великобритании отметил, что Лондон готов "заполнить пробел" в случае необходимости.

В британских ВМС два авианосца - Queen Elizabeth и Prince of Wales, которые находятся на военно-морской базе в Портсмуте на юге Англии. Queen Elizabeth, введенный в строй в 2017 году, был задействован в операции "Непоколебимая решимость" против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в 2021 году: с борта авианосца взлетали истребители F-35 ВВС Великобритании и США, которые наносили удары по позициям боевиков в Ираке и Сирии. Prince of Wales поступил на вооружение королевских ВМС в 2019 году и еще не принимал участие в боевых действиях. На каждом из авианосцев можно разместить до 35 истребителей F-35.

Сейчас в Красном море уже патрулирует эсминец ВМС Великобритании Diamond, который неоднократно отражал атаки запущенных хуситами БПЛА на торговые суда. 9 января министр обороны Великобритании Грант Шэппс объявил об отправке в регион фрегата Richmond. 24 января заместитель главы МИД Эндрю Митчелл заявил, что Diamond в скором времени будет заменен на Richmond в районе боевого патрулирования.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали около 40 гражданских судов в Красном море.

На этом фоне Великобритания и США дважды в январе наносили совместную серию ударов по позициям "Ансар Аллах". В Лондоне и Вашингтоне отметили, что путем бомбардировок объектов хуситов намерены "восстановить стабильность в Красном море" и обеспечить свободу навигации в регионе. В этой операции Великобритания задействует истребители Eurofighter Typhoon, которые взлетают с авиабазы Акротири на Кипре. Как отметил телеканал Sky News, британские истребители пролетают почти 5 тыс. км для нанесения ударов по позициям хуситов.