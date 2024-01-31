Трюдо и Чапутова обсудили ситуацию на Украине и взаимоотношения Канады и Словакии в НАТО

Стороны, в частности, отметили сотрудничество в Латвии, где сейчас расквартированы как канадские, так и словацкие военные

ОТТАВА, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Словакии Зузана Чапутова в ходе встречи в Оттаве обсудили ситуацию на Украине, а также двусторонние отношения стран, в том числе в НАТО. Об этом сообщила пресс-служба главы канадского правительства по итогам встречи двух лидеров.

Пресс-служба отметила, что помимо ситуации на Украине, в ходе беседы Трюдо и Чапутова затронули тему взаимоотношений двух стран в НАТО. В частности, они отметили сотрудничество в Латвии, где сейчас расквартированы как канадские, так и словацкие военные. Также лидеры обсудили торговые отношения Канады и Словакии и вопросы изменения климата.

Чапутова находится с госвизитом в Канаде, а затем с рабочим визитом она отправится в США.