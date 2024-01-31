AUKUS станет основной темой встречи глав МИД Австралии и Новой Зеландии

Также на встрече будут затронуты конфликты на Украине и атаки йеменских мятежников-хуситов на суда в Красном море

СИДНЕЙ, 31 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс и глава оборонного ведомства страны Джудит Коллинз проведут в среду в Мельбурне встречу в формате "два плюс два" со своими австралийскими коллегами Пенни Вонг и Ричардом Марлзом.

Как сообщили в канцелярии новозеландского правительства, главными темами встречи станут возможность участия Новой Зеландии в проектах военного партнерства AUKUS (альянс Австралии, Великобритании и США), конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, а также атаки йеменских мятежников-хуситов на суда в Красном море. "Это важная возможность еще раз обсудить двустороннюю приверженность нашему альянсу и определить пути углубления сотрудничества", - сказал Питерс, ответив, что "в сложные времена необходимо очень четко расставлять приоритеты в отношениях с партнерами, опираясь на тех, кто разделяет аналогичные ценности".

В интервью агентству Reuters Питерс заявил, что в ходе встречи в Мельбурне он намерен также обсудить "возможность сотрудничества со странами партнерства AUKUS в рамках безъядерных проектов альянса". "Мы собираемся рассмотреть участие во втором компоненте соглашений AUKUS, <…> не связанном с атомными подводными лодками для Австралии", - сказал он.

В декабре прошлого года премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон заявлял, что Веллингтон "изучит возможность присоединения ко второму компоненту AUKUS и изучит, что это может дать стране". Он также отметил, что AUKUS играет очень важную роль в обеспечении безопасности в регионе на фоне растущего военного потенциала нескольких стран, однако при этом подчеркнул, что "безъядерный статус Новой Зеландии обсуждению не подлежит".

Соглашения и проекты в рамках AUKUS

AUKUS - партнерство в области безопасности между правительствами Австралии, Великобритании и США, созданное в сентябре 2021 года для реализации некоторых совместных оборонных инициатив по двум направлениям, называемым "компонентами". Первый из них направлен на предоставление Австралии флота атомных ударных подводных лодок. Второй связан с совместной разработкой средств военного назначения в восьми областях, включающих подводные системы, квантовые технологии, искусственный интеллект и автономные системы, разработки в области кибербезопасности и радиоэлектронной борьбы, гиперзвуковые летательные аппараты и средства их перехвата, а также инновации и технологии обмена информацией.

Страны альянса допускают, что блок может быть расширен за счет партнеров и единомышленников, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, в связи с чем Россия и Китай выражают озабоченность и призывают участников AUKUS строго выполнять обязательства по нераспространению оружия массового уничтожения.