Китай заявил об активной поддержке председательства России в БРИКС

Пекин стремится углублять и расширять контакты с государствами - членами БРИКС во всех областях, отметил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй

ПЕКИН, 31 января. /ТАСС/. Китайские власти активно поддерживают председательство России в БРИКС и будут расширять сотрудничество с членами объединения по всем направлениям. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

"Китай будет оказывать активную поддержку председательству РФ. Мы готовы взаимодействовать со всеми [заинтересованными] сторонами на принципах открытости, толерантности и взаимной выгоды", - приводит его слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Как уточнил замглавы МИД КНР, Пекин стремится углублять и расширять контакты с государствами - членами БРИКС во всех областях, оказывать содействие формированию механизмов для взаимодействия с ними, обеспечивать высокое качество сотрудничества. Ма Чжаосюй отметил, что благодаря совместным усилиям, объединение значительно усилило свое международное влияние и представительство, способствуя поддержанию мира и справедливости на планете.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов - Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января.