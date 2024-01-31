Трамп заявил, что Байден своей политикой превратил мир в ад и ведет США к кровавой бойне

Бывший американский лидер назвал нынешнего "слабым, некомпетентным и коррумпированным"

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена своей политикой превратила мир в ад и ведет страну к кровавой бойне. Такое мнение выразил во вторник экс-президент страны Дональд Трамп.

"С того дня как Джо Байден отказался от американского достоинства в Афганистане, мир превратился в ад, потому что всем известно, что хозяин Белого дома слаб, некомпетентен и коррумпирован", - говорится в распространенном заявлении Трампа.

По его словам, Байден своими действиями "придал смелости и дал возможности врагам США устроить хаос и террор", следствием чего стала недавняя атака на американскую базу на Ближнем Востоке.

"Джо Байден ведет нашу страну прямиком в третью мировую войну, кровавую бойню", - отметил Трамп. Бывший американский лидер призвал "уволить" нынешнего президента "ради безопасности и выживания", пока администрация Байдена не уничтожила "еще больше драгоценных американских жизней".

Ранее Трамп заявил, что атака на американскую базу на Ближнем Востоке является еще одним трагическим последствием слабости администрации Байдена.

27 января в результате атаки беспилотника на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли 3 американских военнослужащих, 40 получили ранения. С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.