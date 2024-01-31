СМИ: представители ХАМАС обсудят с главой разведки Египта детали сделки по заложникам

По информации телеканала Al Arabiya, переговоры будут сосредоточены на продолжительности прекращения огня на первом этапе соглашения

ДУБАЙ, 31 января. /ТАСС/. Делегация представителей политбюро радикального палестинского движения ХАМАС обсудит с главой Управления общей разведки Египта Аббасом Камелем детали предполагаемой сделки по заложникам, разработанной в Париже. Об этом сообщил катарский телеканал Al Arabiya со ссылкой на египетский источник.

По информации телеканала, запланированные на среду в Каире переговоры будут сосредоточены на продолжительности прекращения огня на первом этапе сделки, а также количестве боевиков ХАМАС, которые будут отпущены из израильских тюрем в обмен на освобождение удерживаемых радикалами заложников в секторе Газа.

Ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания сообщил, что движение "получило предложение, выработанное в ходе обсуждения в Париже, и в настоящий момент изучает его". При этом Хания подчеркнул, что приоритетом для ХАМАС при выработке ответа на парижское соглашение остаются "немедленное прекращение агрессии" и вывод израильских войск за пределы сектора Газа. По его словам, движение готово рассмотреть только те инициативы, которые смогут обеспечить выполнение этих условий.

Телеканал CNN сообщил ранее со ссылкой на источник, что на переговорах в Париже с участием Египта, Израиля, Катара и США было выработано предварительное предложение по освобождению заложников. Первый этап предусматривает шестинедельную паузу в ведении боевых действий. При этом каждый удерживаемый ХАМАС мирный житель будет обменян на трех палестинцев, которые содержатся под стражей в тюрьмах Израиля. Это соотношение может быть увеличено для обмена израильских военнослужащих. Вслед за шестинедельным прекращением огня может последовать и более длительная пауза, отмечает телеканал.