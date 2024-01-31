Перу подозревает экс-президента Вискарру в организации коррупционных схем

Проводится проверка 11 домов и конфискация шести объектов в Лиме и Мокегуа, рассказали в Генпрокуратуре страны

ГАВАНА, 31 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Перу поместила под арест нескольких соратников бывшего президента Перу Мартина Вискарры в связи с подозрениями в причастности к коррупционным схемам во время его президентства с 2018 по 2020 год, а также допускает, что экс-лидер руководил преступной организацией. Об этом сообщается на странице ведомства в X.

"Специальная группа по борьбе с коррупцией во власти <...> осуществляет предварительное задержание Карлоса Ревильи Лоайсы, Уго Менесеса Корнехо, Хуана Энсисо Торреса и Альсидеса Вильяфуэрте Вискарры. Они могут принадлежать к преступной организации, которую, предположительно, возглавлял [бывший президент Перу] Мартин Вискарра, и в период с марта 2018 года по декабрь 2020 года могли совершать коррупционные действия с целью распределения должностей в незаконных целях, - говорится в сообщении. - Проверка включает обыск 11 домов и конфискацию 6 объектов движимого и недвижимого имущества в городах Лима и Мокегуа".

В ноябре 2020 года парламент Перу проголосовал за отстранение Вискарры от должности президента страны. Политика признали "морально недееспособным", поскольку ему вменялась в вину коррупция во время пребывания на посту губернатора департамента Мокегуа (2011-2014 гг.). В частности, были выдвинуты обвинения в получении взятки в размере 2,3 млн новых перуанских солей (свыше $630 тыс.) при заключении контрактов на строительство местной больницы и еще одного объекта инфраструктуры.