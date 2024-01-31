Медведчук: Зеленский не владеет даже информацией о численности населения Украины

По словам политика, такое руководство может привести страну только к деградации, экономическому и социальному краху

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский настолько некомпетентен как глава государства, что не владеет даже информацией о численности населения собственной страны. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

Он напомнил, что недавно в интервью телеканалу ARD Зеленский заявил, что на Украине работают 30 млн человек. "Оказывается, что на Украине под руководством прозападного горе-менеджера Зеленского свыше 30 млн работающих. Возникает встречный вопрос: сколько тогда на Украине населения? <...> Зеленский либо не владеет фактами, либо лицемерно лжет", - написал Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Он напомнил, что в соответствии с проведенной кабмином переписи на 1 декабря 2019 года население Украины без жителей неподконтрольных на тот момент Киеву территорий Донбасса составляло 37,289 млн человек, с тех пор численность населения только сокращалась. По данным Медведчука, после 24 февраля 2022 года около 8 млн человек выехали в страны ЕС, 5,2 млн - в Россию, где уже находились 1,9 млн украинцев (всего 7,1 млн человек). Он обратил внимание, что выезжали в основном люди трудоспособного возраста.

На начало 2024 года, отмечает Медведчук, на Украине осталось порядка 18 млн человек, в то время как за ее пределами находятся около 17,9 млн. "Вот почему откровенно бредовые посылы Зеленского о более чем 30 млн работающих вызывают скорее иронию", - написал он. Медведчук напомнил, что в соответствии с опросом Нацбанка Украины, проведенным в декабре 2023 года, в стране бизнес ухудшил ожидания результатов своей деятельности, а в некоторых ключевых отраслях сохраняются негативные ожидания по сокращению сотрудников.

"Правительство оценивает численность работающих в 2024 году в 6,1 млн человек! <...> Подумаешь, завысил количество работающих всего лишь в пять раз! <...> Зеленский в который раз подчеркивает собственную профессиональную некомпетентность, непригодность и абсолютное непонимание страны, которой он безуспешно руководит", - отметил Медведчук, вновь подчеркнув, что такое руководство может привести страну только к деградации, экономическому и социальному краху.