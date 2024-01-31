Кандидат в президенты Финляндии предостерег США от нарушения гарантий

В этом случае Соединенные Штаты перестанут быть мировой державой, считает Пекка Хаависто

ХЕЛЬСИНКИ, 31 января. /ТАСС/. Кандидат в президенты Финляндии Пекка Хаависто считает, что США перестанут быть мировой державой, если нарушат гарантии безопасности, данные другим странам.

"Поскольку Соединенные Штаты намерены оставаться сверхдержавой, они должны уважать двусторонние и многосторонние соглашения, в которых они участвуют. Если бы они вышли из НАТО или разорвали отдельные соглашения о сотрудничестве, они больше не были бы сверхдержавой, которой больше нельзя было бы доверять. Я не думаю, что какой-либо президент США или какое-либо политическое движение в США готовы к такой трансформации", - сказал Хаависто в ходе предвыборных дебатов газеты Ilta-Sanomat.

Хаависто и бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб вышли во второй тур выборов президента, который состоится 11 февраля.

По данным соцопроса газеты Helsingin sanomat, за Стубба готовы проголосовать 57% респондентов, за Хаависто 43%.