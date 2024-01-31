Залужный и глава Минобороны вместе представят в Раде новый законопроект о мобилизации

По данным украинских СМИ, документ может быть рассмотрен Радой в I чтении 6 февраля

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и министр обороны страны Рустем Умеров вместе представят в Верховной раде новый законопроект о правилах мобилизации. Об этом сообщается на сайте парламента.

"Представлять проект закона в Верховной раде будет министр обороны Умеров Рустем Энверович, содокладчик - главнокомандующий вооруженными силами Залужный Валерий Федорович", - говорится в пояснительной записке, прилагаемой к законопроекту.

По данным украинских СМИ, документ может быть рассмотрен Радой в I чтении 6 февраля. Депутат Рады Сергей Нагорняк высказывал мнение, что новый закон о мобилизации на Украине может быть принят не раньше марта.

Во вторник кабмин Украины внес в Верховную раду доработанный законопроект о мобилизации, первая версия которого вызвала возмущение в обществе и разногласия среди депутатов. Новая версия предусматривает возможность ограничения прав уклонистов через суд, в том числе запрет на выезд за рубеж и блокировку банковских счетов, а также введение электронных повесток. Любые консульские услуги мужчинам от 18 до 60 лет будут оказываться только при наличии военно-учетных документов. Кроме того, все мужчины должны будут иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию работников военкоматов и полицейских. Последним предоставляется право задерживать и доставлять нарушителей в военкоматы.

На фоне общественного возмущения центральная власть, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, и Залужный пытаются переложить ответственность друг на друга за готовящееся ужесточение методов мобилизации. Еще в конце прошлого года главком заявил, что за разработку скандального законопроекта отвечает министерство обороны, а военное командование не вносило никаких законодательных инициатив. Зеленский также опасается, что Залужный может в будущем стать его политическим конкурентом. Поэтому украинский президент ищет повод, чтобы сместить с должности своего потенциального соперника. О якобы неудавшейся попытке увольнения Зеленским главкома в понедельник сообщали ряд бывших и действующих парламентариев, однако пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров позже заявил, что Зеленский не увольнял Залужного.