В Китае заявили, что чувствуют сильную поддержку от РФ по вопросу Тайваня

Пекину и Москве "необходимо совместно нести ответственность больших держав", считает министр обороны Дун Цзюнь

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Китай ощущает сильную поддержку России по тайваньскому вопросу. Об этом заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу, которые состоялись в режиме видео-конференц-связи по инициативе китайской стороны.

"Ощущаем сильную поддержку российской стороны по тайванскому и другим вопросам, касающимся наших ключевых интересов", - сказал Дун Цзюнь.

При этом он отметил, что "США все время нацеливают свое острие на Китай и Россию, пытаются сохранить свою гегемонию в мире". "История и реальность свидетельствуют, что гегемонизм потерпит поражение", - добавил министр.

По его словам, Китаю и России "необходимо совместно нести ответственность больших держав". "Китайско-российское стратегическое взаимодействие является опорой поддержания мира во всем мире", - заключил министр обороны Китая.